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Ракетные удары нанесли по украинским военным командным пунктам в Киеве и Харькове

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 07:46
Армия
Ракетные удары нанесли по украинским военным командным пунктам в Киеве и Харькове
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Киев, 24 февраля. Военные командные пункты Украины, которое расположены на территории Киева и Харькова, подверглись ракетным ударам. Соответствующей информацией поделилась «Украинская правда», ссылаясь на официального представителя МВД.

Президент России Владимир Путин ранее во время экстренного обращения к гражданам сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции. По словам президента, ответственность за кровопролитие несет киевский правящий режим. Отмечается, что ВС России направляют снаряды исключительно на военные объекты ВСУ.

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украина путин операция
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