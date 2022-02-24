Ракетные удары нанесли по украинским военным командным пунктам в Киеве и Харькове

Киев, 24 февраля. Военные командные пункты Украины, которое расположены на территории Киева и Харькова, подверглись ракетным ударам. Соответствующей информацией поделилась «Украинская правда», ссылаясь на официального представителя МВД.

Президент России Владимир Путин ранее во время экстренного обращения к гражданам сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции. По словам президента, ответственность за кровопролитие несет киевский правящий режим. Отмечается, что ВС России направляют снаряды исключительно на военные объекты ВСУ.