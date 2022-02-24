Представитель России в ООН Небензя опроверг оккупацию Украины

Москва, 24 февраля. Оккупации Украины не будет. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат из РФ подчеркнул, что в текущей ситуации Москва лишь защищает людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица попросил постпреда РФ Василия Небензю подтвердить, что Россия начала бомбить украинские города.

Российский дипломат не согласился с этим утверждением. Он подчеркнул что события на Украине являются специальной военной операцией. При этом страдают только военные объекты.