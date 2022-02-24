Небензя заявил, что события на Украине — военная операция

Москва, 24 февраля. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица попросил постпреда РФ Василия Небензю подтвердить, что Россия начала бомбить украинские города.

Российский дипломат не согласился с этим утверждением. Он подчеркнул что события на Украине являются специальной военной операцией. При этом страдают только военные объекты.

Ранее Небензя заявил, что сигналы Российской Федерации о необходимости прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик не были услышаны. Напомним, российский президент Владимир Путин призвал сложить ВСУ оружие и идти по домам.