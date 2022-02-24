Мобильная связь и интернет работают в Донецке

Донецк, 24 февраля. Мобильная связь и интернет в Донецке работают, в городе тихо, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту Владимиру Путину за военной помощью. В послании они сообщили, что действия Киева свидетельствуют о нежелании режима прекращать войну в Донбассе.

Позже в обращении к россиянам Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать Украину. Однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации, уточнил Путин.