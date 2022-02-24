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Новые кадры использования «Града» в Мариуполе появились в Сети

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 08:03
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Армия
Новые кадры использования «Града» в Мариуполе появились в Сети
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Мариуполь, 24 февраля. Залпы реактивной системы залпового огня «Град» слышны на территории Мариуполя. Соответствующей информацией поделились очевидцы.

В течение нескольких суток украинские вооруженные силы перебрасывали к линии соприкосновения на территории Донбасса тяжелое оружие. Речь идет о танках и РСЗО «Град». Кадры использования последних появились в сети.

Недалеко от Мариуполя находятся несколько баз и большая концентрация украинских вооруженных сил. Они расположены к востоку от города.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны около аэропорта Борисполь. Этот город находится на территории Киевской области.

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украина мариуполь град
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