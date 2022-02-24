Байден анонсировал обращение к американцам в связи с обострением конфликта на Украине

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден анонсировал обращение к американцам в связи с ситуацией вокруг Украины. Глава государства выступит перед народом в четверг.

Он указал, что Вашингтон будет следить за происходящим в Киеве. По его мнению, украинцы якобы подверглись неспровоцированной и неоправданной атаке «российских сил».

Президент России Владимир Путин на днях выступил с обращением к россиянам. Он в своей речи заявил, что Москва признает ДНР и ЛНР. Республики Донбасса с восторгом встретили эту новость. В четверг российский лидер объявил о начале специальной военной операции. Он добавил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.