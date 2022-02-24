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Взрывы «Градов» слышны в Мариуполе

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 06:42
Происшествия
Взрывы «Градов» слышны в Мариуполе
Пресс-служба Балтийского флота

Мариуполь, 24 февраля. Залпы реактивной системы залпового огня «Град» слышны в Мариуполе. Об этом сообщают очевидцы.

Сообщается, что несколько дней назад подразделения Вооруженных сил Украины перебросили к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение — танки и РСЗО «Град». Согласно данным разведки Народной милиции ДНР, украинские силовики переместили пять реактивных систем БМ-21 в район Мариуполя.

Напомним, российский президент Владимир Путин в специальном обращении заявил, что ответ внешним силам на попытку создать угрозы для России будет незамедлительным. Глава страны отметил, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.

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