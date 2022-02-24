Военкор Коц показал последствия атаки ВСУ на позиции ЛНР

Луганск, 24 февраля. Вооруженные силы Украины атаковали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики, что завершилось для них потерями. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

С наступлением темноты украинские силовики форсировали реку Северский Донец, чтобы закрепиться на новых позициях. Однако силами войск ЛНР их удалось отбросить, сообщил эксперт.

«Вот последствия боя. Украинские военные зашли в эту деревню, после чего сюда выдвинулись силы Народной милиции, и вот, в ходе боя, один из домов выгорел практически полностью», — отметил эксперт.

Он пообщался с представителями войск ЛНР. Они рассказали, что не заметили диверсионную группу численностью около роты. Они приняли бой, но с окончанием запаса боеприпасов им было приказано отойти. После этого артиллерия начала бить по украинским силовикам, чтобы подавить их наступление.

«Перегруппировавшись, соседние посты приняли бой, удержали позиции», — подчеркнул один из военнослужащих.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).