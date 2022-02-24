Путин призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам

Москва, 24 февраля. Российский президент Владимир Путин призвал сложить ВСУ оружие и идти по домам.

Путин отметил, что вся ответственность за кровопролитие — на совести правящего на Украине режима. Российский лидер обратился к украинским военным, которые давали присягу народу, а не киевской хунте.

«Призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — говорится в заявлении.

Российский лидер в своем обращении объявил о начале специальной военной операции.

Ранее Путин заявил об открытости России для прямого диалога. Москва всегда готова найти дипломатический путь для решения сложных проблем, подчеркнул глава государства.