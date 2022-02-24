Владимир Путин начал экстренное обращение к гражданам России

Москва, 24 февраля. Обращение президента Владимира Путина к гражданам России началось. Трансляция ведется на телеканале «Россия-1».

В предыдущем обращении Путин затронул ситуацию в Донбассе и признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, о чем заявил российский лидер во время своего выступления на заседании Совбеза.

Напомним, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании независимости своих территорий.