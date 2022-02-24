Американский самолет-разведчик спешно покидает воздушное пространство Украины

Киев, 24 февраля. Американский самолет разведчик в данный момент улетает из украинского воздушного пространства. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.

Американский самолет-разведчик совершил восемь пролетов вдоль границы Донецкой Народной Республики. После этого воздушное судно решило спешно покинуть воздушное пространство Украины.

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Самолет RQ-4 Global Hawk является американским разведывательным беспилотным аппаратом. В данный момент полеты гражданских рейсов в украинском воздушном пространстве ограничены. Причина этого заключается в возможных угрозах авиации, передает система оповещения NOTAM.

Украинская армия в течение минувшего дня 65 раз обстреляла территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявило представительство ЛНР в СЦКК.