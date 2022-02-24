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СБ ООН планирует изучить проект резолюции по Донбассу

Политика
СБ ООН планирует изучить проект резолюции по Донбассу
пресс-служба МИД Республики Казахстан

Нью-Йорк, 24 февраля. Совет безопасности ООН планирует рассмотреть проект резолюции ситуации на территории Донбасса. Соответствующей информацией поделился постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер.

Постоянный представитель Франции при ООН также заявил, что Париж считает, будто Москва предпримет «следующие шаги» в ситуации вокруг Украины.

Ранее Николя до Ривьер сообщил, что Россия якобы должна подкрепить действиями собственные заявления о готовности к переговорам в ситуации вокруг украинского кризиса.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно запросил срочное заседание Совета безопасности ООН. Перед этим ЛНР и ДНР призвали Россию помочь в отражении киевской агрессии.

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украина оон франция совбез николя де ривьер
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