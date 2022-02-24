Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 06:51
06:50
Политика
Байден анонсировал обращение к американцам в связи с обострением конфликта на Украине
06:48
Политика
Байден заявил, что вместе с женой молится за украинский народ
06:47
Политика
Небензя заявил, что Украина не услышала сигналы России
06:46
Политика
Байден: народ Украины подвергся неоправданной атаке России
06:40
Политика
Мощные взрывы прогремели в районе Краматорска
06:38
Происшествия
Взрывы «Градов» слышны в Мариуполе
06:36
Происшествия
Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь в Киевской области
06:30
Происшествия
Мощные взрывы прогремели в Харькове
06:26
Общество
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов сообщил о медленном росте доли «Омикрона» ВА.2
06:12
Политика
Путин пообещал дать ответ внешним силам на попытку создать угрозу для России
Все новости

Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой

Политика
Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой
vk.com  /  Евгений Поддубный

Луганск, 24 февраля. С наступлением темноты Вооруженные силы Украины начали обстреливать позиции Народной милиции ЛНР в районе сел Пионерское и Николаевка. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Эксперт через свой Telegram-канал подчеркнул, что украинские силовики быстро нарастили темп ударов. Они использовали как минометы, так и реактивную и ствольную артиллерию.

«Били по опорникам у реки, которая является линией фронта. Как только артиллерия стихла, судя по звукам, завязался бой», — подчеркнул военкор.

Он добавил, что в результате ВСУ удалось захватить часть высот у берега реки Северский Донец. Однако в скором времени Народной милиции ЛНР удалось не только не допустить прорыв.

«В результате тяжелого боя против украинских диверсантов, бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики удалось сбросить назад, в Северский Донец, группу украинских военных. Не смогли они закрепиться на господствующих здесь высотах», — резюмировал Поддубный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли столицу Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вернуться назад
Все новости / Политика / Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой
ЛНР донбасс николаевка лднр
Комментировать