Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой

Луганск, 24 февраля. С наступлением темноты Вооруженные силы Украины начали обстреливать позиции Народной милиции ЛНР в районе сел Пионерское и Николаевка. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Эксперт через свой Telegram-канал подчеркнул, что украинские силовики быстро нарастили темп ударов. Они использовали как минометы, так и реактивную и ствольную артиллерию.

«Били по опорникам у реки, которая является линией фронта. Как только артиллерия стихла, судя по звукам, завязался бой», — подчеркнул военкор.

Он добавил, что в результате ВСУ удалось захватить часть высот у берега реки Северский Донец. Однако в скором времени Народной милиции ЛНР удалось не только не допустить прорыв.

«В результате тяжелого боя против украинских диверсантов, бойцам Народной милиции Луганской Народной Республики удалось сбросить назад, в Северский Донец, группу украинских военных. Не смогли они закрепиться на господствующих здесь высотах», — резюмировал Поддубный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли столицу Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).