Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки

Луганск, 24 февраля. Украинские военные произвели за минувшие сутки 65 выстрелов по территории ЛНР. Такой информацией поделилось представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При обстрелах использовалось тяжелое вооружение. В пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом. Также в пункте Калиново-Борщеватое в результате применения миномета 120 калибра погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее вооруженные силы Украины вели обстрел по столице Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили десять мин калибром 120 мм, которые были запрещены Минскими соглашениями.