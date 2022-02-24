Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 05:20
05:17
Политика
Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой
05:03
Политика
Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки
04:37
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
04:35
Общество
Жительница Ростовской области приютила у себя беженцев из Донбасса, и рассказала почему
04:31
Общество
Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети
04:10
Политика
Украинский генерал Москаль обвинил Зеленского в утрате суверенитета и территорий
04:00
Политика
Американцы предъявляют претензии Байдену: надо заниматься США, а не Украиной
03:57
Политика
Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра
03:45
Происшествия
Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
03:29
Политика
ДНР пригрозила вернуться к границам 2014 года в случае нападения Украины
Все новости

Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки

Политика
Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Луганск, 24 февраля. Украинские военные произвели за минувшие сутки 65 выстрелов по территории ЛНР. Такой информацией поделилось представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При обстрелах использовалось тяжелое вооружение. В пункте Паньковка в результате прямого попадания сгорел жилой дом. Также в пункте Калиново-Борщеватое в результате применения миномета 120 калибра погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее вооруженные силы Украины вели обстрел по столице Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили десять мин калибром 120 мм, которые были запрещены Минскими соглашениями.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки
украина Луганск всу донбасс обстрел донецк
Комментировать