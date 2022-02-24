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Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 24 февраля. Четыре человека погибли во время пожара в Красноярском крае. Возгорание произошло в строительном вагончике.

Смертельное происшествие произошло в четверг, 24 февраля, ночью. Во время трагедии также пострадали три человека. Причины, детали и обстоятельства возгорания еще предстоит установить. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Ранее пожар случился в батутном центре в Самаре. Инцидент произошел на Московском шоссе. Сотрудники МЧС занимались ликвидацией возгорания в течение двух часов. Спасатели сообщили, что на площади в 30 кв. м. загорелся наполнитель батута. На месте пожара работали 95 членов личного состава и 29 единиц техники.

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