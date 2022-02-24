Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский допустил критическую ошибку, когда давал обещания по Донбассу, которые никто не планировал выполнять. Такое заявление сделал генерал ВСУ Геннадий Москаль.

Москаль во время эфира на телеканале «Наш» сообщил, что президент Украины, который считает себя «великим гением», несет ответственность за утрату суверенитета и территорий. По словам генерала, Зеленскому нельзя было говорить канцлеру Германии Олафу Шольцу одно, президенту Франции Эммануэлю Макрону — второе, американскому лидеру Джо Байдену — третье, а украинцам — четвертое.

Специалист напомнил о заявлениях канцлера ФРГ во время пресс-конференций в Москве и Киеве, в ходе которых Шольц сообщил, что президент Украины обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии и изменениях в конституцию страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Зеленский не хочет выполнять минские договоренности. По его словам, российский лидер Владимир Путин сейчас имеет все причины не рассматривать президента Украины как человека, готового реализовывать соглашения.