Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра

Вашингтон, 24 февраля. Силы российской армии «начнут вторжение» на Украину до утра 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Телеканал NBC спросил у главы госдепа, есть ли основания полагать, что войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» на Украину.

«Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной – с севера, с востока и с юга», — заявил госсекретарь.

Ранее стало известно, Блинкен отказался от переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что его разговор с коллегой из России не имеет смысла. По его мнению, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией якобы является «атакой» на суверенитет Украины. Президент России 21 февраля по результатам внеочередного большого заседания Совбеза принял решение о признании ЛНР И ДНР.

Высокопоставленные российские чиновники, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не раз подчеркивали, что у России нет и не было планов вторгаться куда-либо.