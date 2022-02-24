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Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра

Политика
Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 24 февраля. Силы российской армии «начнут вторжение» на Украину до утра 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Телеканал NBC спросил у главы госдепа, есть ли основания полагать, что войска РФ начнут «что-то похожее на полномасштабное вторжение» на Украину.

«Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной – с севера, с востока и с юга», — заявил госсекретарь.

Ранее стало известно, Блинкен отказался от переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что его разговор с коллегой из России не имеет смысла. По его мнению, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией якобы является «атакой» на суверенитет Украины. Президент России 21 февраля по результатам внеочередного большого заседания Совбеза принял решение о признании ЛНР И ДНР.

Высокопоставленные российские чиновники, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не раз подчеркивали, что у России нет и не было планов вторгаться куда-либо.

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