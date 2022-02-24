Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами

Донецк, 24 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли столицу Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что украинские силовики выпустили десять мин калибром 120 мм, которые были запрещены Минскими соглашениями. Обстрел велся в направлении шахты «Трудовская», которая расположена на окраине Донецка. Об этом написал СЦКК ДНР через Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на линию разграничения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град». Эту информацию подтвердил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.