Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 05:20
05:17
Политика
Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой
05:03
Политика
Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки
04:37
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
04:35
Общество
Жительница Ростовской области приютила у себя беженцев из Донбасса, и рассказала почему
04:31
Общество
Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети
04:10
Политика
Украинский генерал Москаль обвинил Зеленского в утрате суверенитета и территорий
04:00
Политика
Американцы предъявляют претензии Байдену: надо заниматься США, а не Украиной
03:57
Политика
Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра
03:45
Происшествия
Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
03:29
Политика
ДНР пригрозила вернуться к границам 2014 года в случае нападения Украины
Все новости

Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами

Происшествия
Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли столицу Донецкой Народной Республики запрещенными минами. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что украинские силовики выпустили десять мин калибром 120 мм, которые были запрещены Минскими соглашениями. Обстрел велся в направлении шахты «Трудовская», которая расположена на окраине Донецка. Об этом написал СЦКК ДНР через Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перебрасывают на линию разграничения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град». Эту информацию подтвердил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
всу донбасс донецк лднр
Комментировать