ДНР пригрозила вернуться к границам 2014 года в случае нападения Украины

Донецк, 24 февраля. ДНР в случае нападения Украины вернет утраченные в 2014 году границы, сообщил пресс-секретарь военного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

С заявлением официальный представитель военного командования ДНР выступил в интервью РИА Новости. По его словам, в случае наступления Украины республика примет контрмеры.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние недели. Украина сосредоточила значительную часть армии на линии соприкосновения. Из-за угрозы вторжения ДНР и ЛНР объявили эвакуацию пожилых людей, детей и женщин в Россию. Девять временных городков развернули в Ростовской области для помощи беженцам из республик Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля обратился к россиянам, заявив, что считает необходимым признать суверенитет народных республик Донбасса. В этот же день глава государства подписал соответствующие указы.