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Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии

Экономика
Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Киев, 24 февраля. Украинские власти приняли решение об отключении Объединенной энергосистемы страны (ОЭС) от России и Белоруссии. В настоящее время энергосистема работает в автономном режиме.

Как отмечает компания «Укрэнерго», в ближайшие дни энергосистему Украины протестируют для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля будет проверять в тестовом режиме работу энергосистемы страны без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии. В планах Украины присоединиться к европейской энергосистеме ENTSO-E к 2023 году. Прибалтика тоже намерена присоединиться к европейской энергосистеме, выйдя из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

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