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Совбез ООН проведет экстренное заседание по Украине

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 03:13
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 24 февраля. Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет срочное заседание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация на Украине. Совещание должно состояться в 05:30 по московскому времени.

Ранее политолог Ростислав Ищенко в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, что возможность оказания российской военной помощи ДНР и ЛНР заставит США задуматься над тем, чем может обернуться для них их неуемное желание разжечь силовой конфликт в Донбассе. По его мнению, на данный момент с Украиной нельзя договориться.

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