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МИД Франции призвал всех соотечественников незамедлительно покинуть Украину

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 02:34
Политика
МИД Франции призвал всех соотечественников незамедлительно покинуть Украину
Федеральное агентство новостей

Париж, 24 февраля. МИД Франции призвал всех своих граждан незамедлительно покинуть Украины, а в особенности Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Верховная рада 23 февраля поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране. Данный указ вступил в силу 24 февраля в 01:00 по московскому времени.

«Гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, в качестве меры предосторожности настоятельно рекомендуется покинуть эти районы без промедления. Также рекомендуется всем гражданам Франции, чье пребывание на Украине не имеет веских оснований, покинуть страну», — сказано в обращении правительства страны к своим соотечественникам.

Ранее стало известно, что посольство России на Украине сняло государственный флаг. Об этом рассказали журналисты, а в Сети появилось видео, где с дипмиссии спускают символ РФ.

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