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Новые санкции ЕС против России вступили в силу

Политика
Новые санкции ЕС против России вступили в силу
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 24 февраля. Новый пакет санкций против России, разработанный Европейским союзом, официально вступил в силу.

Европа ввела ограничения, после того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Сообщается, что в список новых санкций попали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, представитель МИД России Мария Захарова и глава Администрации президента РФ Антон Вайно.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что Вашингтон ввел ограничительные меры непосредственно против республик, когда запретил физическим и юридическим лицам США инвестировать и торговать с ними. По его мнению, первые заявления и политика американских санкций после признания Москвой независимости ЛДНР говорят об опосредованном признании республик президентом США Джо Байденом.

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