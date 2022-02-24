Новые санкции ЕС против России вступили в силу

Брюссель, 24 февраля. Новый пакет санкций против России, разработанный Европейским союзом, официально вступил в силу.

Европа ввела ограничения, после того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Сообщается, что в список новых санкций попали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, представитель МИД России Мария Захарова и глава Администрации президента РФ Антон Вайно.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подчеркнул, что Вашингтон ввел ограничительные меры непосредственно против республик, когда запретил физическим и юридическим лицам США инвестировать и торговать с ними. По его мнению, первые заявления и политика американских санкций после признания Москвой независимости ЛДНР говорят об опосредованном признании республик президентом США Джо Байденом.