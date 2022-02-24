Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО

Хельсинки, 24 февраля. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО в случае обострения вопроса национальной безопасности. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

Соответствующее заявление она сделала на заседании парламента, которое продлилось три часа. Законодатели обсуждали вопросы внешней политики безопасности.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — сообщила Марин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте раннее заявил, что не видит причин для вступления страны в НАТО. Данное решение зависит от развития событий на Украине и действий России, подчеркнул он. Марин также отмечала, что вступление возможно в случае необходимости.