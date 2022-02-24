Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 03:48
03:45
Происшествия
Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
03:29
Политика
ДНР пригрозила вернуться к границам 2014 года в случае нападения Украины
03:14
Экономика
Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии
03:13
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Украине
03:02
Общество
Аэропорты Запорожья и Херсона закрываются на посадку и вылет
02:37
Политика
Россия закрыла границу с Украиной для гражданской авиации
02:34
Политика
МИД Франции призвал всех соотечественников незамедлительно покинуть Украину
02:25
Политика
Новые санкции ЕС против России вступили в силу
02:21
Политика
Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО
02:20
Армия
Народная милиция ДНР отбросила подразделения ВСУ под Николаевкой
Все новости

Народная милиция ДНР отбросила подразделения ВСУ под Николаевкой

Армия
Народная милиция ДНР отбросила подразделения ВСУ под Николаевкой
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 24 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону Народной милиции ДНР, но были отброшены, сообщил с места событий военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинские военные форсировали Северский Донец и при поддержке артиллерии атаковали высоты у населенного пункта Николаевка, отметил военкор. По его словам, сначала подразделения ВСУ действовали успешно.

«Выбили бойцов НМ ДНР, попытались закрепиться. Получили сильную ответку. К передовой подтянулись танки, подключилась артиллерия Луганска. В итоге подразделение ВСУ было отброшено, хотя изначально они действовали успешно», — написал в своем Telegram-канале Поддубный.

Украинские военные понесли потери, у них минимум девять погибших, отметил военкор. По словам Поддубного, Николаевку атаковали две крупные группы ВСУ.

Ранее спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. По его словам, завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Народная милиция ДНР отбросила подразделения ВСУ под Николаевкой
днр всу донбасс атака всу
Комментировать