Народная милиция ДНР отбросила подразделения ВСУ под Николаевкой

Донецк, 24 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону Народной милиции ДНР, но были отброшены, сообщил с места событий военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинские военные форсировали Северский Донец и при поддержке артиллерии атаковали высоты у населенного пункта Николаевка, отметил военкор. По его словам, сначала подразделения ВСУ действовали успешно.

«Выбили бойцов НМ ДНР, попытались закрепиться. Получили сильную ответку. К передовой подтянулись танки, подключилась артиллерия Луганска. В итоге подразделение ВСУ было отброшено, хотя изначально они действовали успешно», — написал в своем Telegram-канале Поддубный.

Украинские военные понесли потери, у них минимум девять погибших, отметил военкор. По словам Поддубного, Николаевку атаковали две крупные группы ВСУ.

Ранее спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. По его словам, завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия.