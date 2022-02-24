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Белый дом: Зеленского не будут эвакуировать из Киева

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 01:58
Политика
Белый дом: Зеленского не будут эвакуировать из Киева
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Вашингтон, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве и продолжает руководить страной, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В администрации США отреагировали на сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы рекомендовал Зеленскому покинуть украинскую столицу. Псаки отметила, что не станет раскрывать детали переговоров и контактов по вопросам безопасности. Однако пресс-секретарь Белого дома уточнила, что Зеленский остается в Киеве.

«Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной», — сообщила на регулярном брифинге Псаки.

Ряд влиятельных западных СМИ ранее сообщил, что американские власти якобы призывали Зеленского перебраться из Киева во Львов из соображений безопасности на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.

Сенсационная информация о материальном состоянии украинского президента Владимира Зеленского появилась в Сети. На счету у лидера Украины лежит более одного миллиарда долларов. Украинский президент Владимир Зеленский, часто просящий материальную помощь у западных партнеров, может и сам пополнить государственную казну. На его счету в коста-риканском отделении Dresdner Bank Lateinamerika лежит 1,2 миллиарда долларов.

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