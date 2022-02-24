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Зеленский заявил, что Украине не нужна война в любом ее формате

Политика
Зеленский заявил, что Украине не нужна война в любом ее формате
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 24 февраля. Официальный Киев не заинтересован в вооруженном конфликте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что независимо от формата украинскому государству не нужна война. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

«Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная», — сказал Зеленский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции против Донецкой и Луганской народных республик. Лидер республики подчеркнул, что ситуация в регионе может пойти вразнос.

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