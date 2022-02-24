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Власти Харькова закрыли международный аэропорт до утра

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 01:53
Общество
Власти Харькова закрыли международный аэропорт до утра
pixabay.com

Харьков, 24 февраля. Правительство Харькова решило закрыть международный аэропорт на вылет и прилет рейсов до утра 24 февраля. Эту информацию подтверждают сведения онлайн-табло воздушной гавани. Причины такого решения в данный момент неизвестны.

Ранее украинское правительство запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причина этого заключается в обращении глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину. Лидеры ДНР и ЛНР призвали Москву помочь в отражении киевской агрессии.

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