Власти Харькова закрыли международный аэропорт до утра

Харьков, 24 февраля. Правительство Харькова решило закрыть международный аэропорт на вылет и прилет рейсов до утра 24 февраля. Эту информацию подтверждают сведения онлайн-табло воздушной гавани. Причины такого решения в данный момент неизвестны.

Ранее украинское правительство запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причина этого заключается в обращении глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину. Лидеры ДНР и ЛНР призвали Москву помочь в отражении киевской агрессии.