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Пушилин: Байден санкциями признал ЛДНР как независимые субъекты

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 01:51
Политика
Пушилин: Байден санкциями признал ЛДНР как независимые субъекты
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 24 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что американский президент Джо Байден объявлением санкций против ЛДНР признал регионы в качестве субъектов.

Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что Вашингтон ввел ограничительные меры непосредственно против республик, когда запретил физическим и юридическим лицам США инвестировать и торговать с ними. Он подчеркнул, что первые заявления и политика американских санкций после признания Москвой независимости ЛДНР говорят об опосредованном признании республик президентом США Джо Байденом.

Ранее глава ДНР заявил об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ после признания ДНР. В СЦКК сообщили, что киевские силовики применяют запрещенные снаряды для ударов.

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