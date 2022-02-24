Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после обращения ЛДНР к России

Киев, 24 февраля. Украинское правительство запросило срочное заседание Совета безопасности ООН. Соответствующей информацией поделился глава министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Украинский министр иностранных дел подчеркнул, что Киев запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за призыва Луганской и Донецкой народных республик к России о помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили российского лидера Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Киева.