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Newsweek: США предупредили Зеленского о «вторжении» на Украину в течение 48 часов

Политика
Newsweek: США предупредили Зеленского о «вторжении» на Украину в течение 48 часов
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 24 февраля. Администрация США предупредила украинского лидера Владимира Зеленского о высокой вероятности «российского вторжения» в ближайшие двое суток, сообщает Newsweek.

Издание ссылается на источник в американской разведке. Собеседник Newsweek отметил, что Зеленского уведомили о высокой вероятности начала вторжения в течение 48 часов.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США», — заявил источник издания.

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов своих позиций со стороны украинских военных. Руководство республик объявило об эвакуации граждан в Ростовскую область РФ и начало всеобщую мобилизацию

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь отразить агрессию Вооруженных сил Украины. Правительство ДНР и ЛНР хочет избежать жертв среди жителей Донбасса подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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