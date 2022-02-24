Newsweek: США предупредили Зеленского о «вторжении» на Украину в течение 48 часов

Вашингтон, 24 февраля. Администрация США предупредила украинского лидера Владимира Зеленского о высокой вероятности «российского вторжения» в ближайшие двое суток, сообщает Newsweek.

Издание ссылается на источник в американской разведке. Собеседник Newsweek отметил, что Зеленского уведомили о высокой вероятности начала вторжения в течение 48 часов.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США», — заявил источник издания.

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