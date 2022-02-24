Украина попросила у Франции макрофинансовую поддержку

Киев, 24 февраля. Официальный Киев направил запрос в председательствующую в Совете Евросоюза Францию с просьбой оказать макрофинансовую поддержку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава государства объявил, что на территории Украины начинаются налоговые каникулы. Зеленский также сообщил, что в данный момент отсутствуют причины для полной мобилизации в стране. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Киев рассматривает возможность прекращения дипломатических связей с Москвой.