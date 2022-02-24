США ни в коем случае не направят войска на Украину ради войны с Россией

Вашингтон, 24 февраля. Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не станут отправлять американскую армию на территории Украины ради войны с Российской Федерацией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее офицер Североатлантического Альянса в отставке Хосе Алкаиде заявил, что Вашингтон и Лондон ввели антироссийские санкции, преследуя свои цели. Такими словами экс-военнослужащий НАТО прокомментировал введение коллективным Западом нового пакета ограничений против России на фоне ее признания независимости ЛДНР.