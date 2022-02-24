Украинские силовики обстреляли Горловку

Донецк, 24 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно имеющейся информации, украинские силовики выпустили две гранаты из СПГ. Обстрел был зафиксирован в 23:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.