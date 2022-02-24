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Украинские силовики обстреляли Горловку

Происшествия
Украинские силовики обстреляли Горловку
Новостное агентство «Харьков»

Донецк, 24 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли город Горловка, находящийся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно имеющейся информации, украинские силовики выпустили две гранаты из СПГ. Обстрел был зафиксирован в 23:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

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