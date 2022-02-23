Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 00:46
00:33
Политика
США ни в коем случае не направят войска на Украину ради войны с Россией
00:29
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Горловку
00:02
Политика
Насколько критичными оказались для России новые западные санкции
23:54
Политика
Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию
23:43
Политика
Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения
23:36
Происшествия
Украинские военные атаковали позиции ЛДНР в районе Николаевки
23:34
Политика
Спикер палаты представителей США Пелоси назвала Украину Венгрией
23:12
Весь мир
Российский ФБР займется делом американца, отсидевшего пол жизни по сфабрикованному обвинению
22:58
Происшествия
Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине
22:56
Экономика
Евро подорожал до 92 рублей впервые с апреля 2021 года
Все новости

Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию

Политика
Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь отразить агрессию Вооруженных сил Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что правительство республик хочет избежать жертв среди жителей Донбасса. Он добавил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник стремятся избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, стороны обсудят украинский вопрос.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию
путин донбасс песков лднр
Комментировать