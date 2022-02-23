Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию

Москва, 23 февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь отразить агрессию Вооруженных сил Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что правительство республик хочет избежать жертв среди жителей Донбасса. Он добавил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник стремятся избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, стороны обсудят украинский вопрос.