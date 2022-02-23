Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения

Донецк, 23 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина должна добровольно отвести солдат и вооружение от линии соприкосновения, передает YouTube-канал «Соловьев.Live».

В последние дни ситуация в ЛДНР резко обострилась. Главы республик Донбасса постоянно сообщают о множественных обстрелах со стороны ВСУ. Руководители независимых республик объявили о временной эвакуации граждан на территорию России.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

Ранее Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине. Распоряжение вступит в силу 24 февраля в 01:00 по московскому времени.