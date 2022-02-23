Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 00:46
00:33
Политика
США ни в коем случае не направят войска на Украину ради войны с Россией
00:29
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Горловку
00:02
Политика
Насколько критичными оказались для России новые западные санкции
23:54
Политика
Песков: главы ЛДНР попросили Путина помочь отразить украинскую агрессию
23:43
Политика
Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения
23:36
Происшествия
Украинские военные атаковали позиции ЛДНР в районе Николаевки
23:34
Политика
Спикер палаты представителей США Пелоси назвала Украину Венгрией
23:12
Весь мир
Российский ФБР займется делом американца, отсидевшего пол жизни по сфабрикованному обвинению
22:58
Происшествия
Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине
22:56
Экономика
Евро подорожал до 92 рублей впервые с апреля 2021 года
Все новости

Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения

Политика
Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Донецк, 23 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина должна добровольно отвести солдат и вооружение от линии соприкосновения, передает YouTube-канал «Соловьев.Live».

В последние дни ситуация в ЛДНР резко обострилась. Главы республик Донбасса постоянно сообщают о множественных обстрелах со стороны ВСУ. Руководители независимых республик объявили о временной эвакуации граждан на территорию России.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

Ранее Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине. Распоряжение вступит в силу 24 февраля в 01:00 по московскому времени.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пушилин призвал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения
украина пушилин всу донбасс лднр
Комментировать