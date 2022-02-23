Украинские военные атаковали позиции ЛДНР в районе Николаевки

Донецк, 24 февраля. Крупные силы украинской армии атаковали позиции ЛДНР возле села Николаевка. Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист сообщил, что в районе Николаевки завязался мощнейший бой с применением стрелкового оружия. ВСУ совершило массированную атаку на силы Народной милиции ДНР.

«Сейчас я нахожусь рядом с селом Николаевка, наблюдаю множественные разрывы, идет применение артиллерии», — сообщил Коц в Telegram-канале «КП».

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли семь домов под Луганском. Информации о пострадавших и возможных жертвах не поступало.