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Спикер палаты представителей США Пелоси назвала Украину Венгрией

Политика
Спикер палаты представителей США Пелоси назвала Украину Венгрией
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 23 февраля. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на еженедельной пресс-конференции перепутала Украину с Венгрией.

Географические выпады уже не впервые происходят со стороны представителей западных стран. Например, во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД Британии Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом. Пелоси же характеризовала геополитическую ситуацию в Восточной Европе и якобы российскую «угрозу», когда внезапно назвала Украину Венгрией.

«Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны, в которых наблюдается влияние России», — заявила Нэнси Пелоси.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан с Украиной, а затем с Ираком. До этого инцидента Байден уже путал Сирию и Ливией, а также Ирак и Ираном.

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