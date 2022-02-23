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Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине

Происшествия
Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 февраля. Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения в стране.

Сообщается, что режим ЧП будет распространяться на все регионы, за исключением Донецкой и Луганской областей. Распоряжение официального Киева вступит в силу 24 февраля в 1:00 мск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции против Донецкой и Луганской народных республик. дер республики подчеркнул, что ситуация в регионе может пойти вразнос.

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