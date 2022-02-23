Вашингтон, 23 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщает о начале работы над делом афроамериканца Кросли Грина, который более 30 лет провел за решеткой по сфабрикованному обвинению в убийстве.

Сообщается, что в 1989 году Грин был обвинен в похищении и убийстве 22-летнего Чарльза Флинна. В 1990 году он был осужден за убийство и приговорен к смертной казни. Позже — после 20-летнего пребывания в камере смертников — суд заменил приговор на пожизненное заключение.

Однако вопросы, которые возникли у адвокатов, общественности и родных убитого Флинна еще во время следствия, привели к тотальному пересмотру дела Грина. В 2018 году Федеральный суд отменил обвинительный приговор, признав его невиновным в совершении преступления. В том же году апелляционный суд Флориды оспорил это решение. На период рассмотрения апелляции Кросли оставался в тюрьме и лишь в апреле 2021 года в связи с состоянием здоровья ему позволили дожидаться решения суда на свободе.

Support Crosley Green (Official GoFundMe) https://t.co/sI4KooDWrZ — Saldo DeSaldo (@saldo_desaldo) August 6, 2021

Адвокаты Кросли и семьи Флинна указывают, что в ходе следствия государственный обвинитель не провел детального изучения обстоятельств убийства и все его действия были направлены на обвинение 33-летнего афроамериканца Грина, который недавно вышел из тюрьмы.

Проблемы с обвинительным приговором начали проявляться сразу после его оглашения. В виду отсутствия вещественных доказательств, включая отпечатки пальцев и гильзы, все обвинение было построено на косвенных уликах и свидетельствах бывшей девушки Флинна Ким Халлок. По ее словам, их вместе с Чарльзом похитил и ограбил неизвестный чернокожий мужчина. Она рассказала следователям, что смогла сбежать после того, как Грин и Флинн вступили в перестрелку.

What do you make of Kim Hallock's story?



Chip's parents recorded Kim's account of the night Chip was shot. Hear what she said happened: https://t.co/Tzj9nSKL7Z pic.twitter.com/IDcUDEivZU — 48 Hours (@48hours) April 19, 2020

Адвокаты отмечают противоречивые и путанные показания Халлок. Она трижды неправильно указала местоположение Флинна. Кроме того, для того, чтобы сообщить о происшествии, девушка добралась до дома друга Флинна, миновав несколько уличных телефонов и домов, включая свой собственный. По словам друзей и родных убитого, Флинн незадолго до своей смерти расстался с Халлок из-за того, что та стала «стала слишком собственнической и властной».

Несмотря на очевидно имевшийся у девушки мотив для совершения преступления и нестыковки в ее действиях и показаниях, следствие никогда не рассматривало ее в качестве подозреваемой.

Кроме того, все свидетели штата, кроме одного, отказались от своих показаний, заявив, что прокурор Крис Уайт оказывал давление и принуждал их к даче определенных показаний.

«Я хочу поблагодарить Бога за то, что я стою здесь сегодня как свободный человек. Я хочу поблагодарить своих адвокатов за то, что они сделали это возможным», — заявил Кросли Грин сразу после своего освобождения из тюрьмы.

Сейчас 62-летний мужчина, который половину жизни провел в тюрьме, ожидает решения апелляционного суда.

«Я должен быть честен с вами. Я действительно не верю, что вернусь. Я действительно верю в это, в глубине души. Я не собираюсь возвращаться в тюрьму», — заявил он журналистам.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что Кросли Грин стал жертвой полицейского произвола. По мнению сотрудников фонда, прокуратура и правоохранители сфабриковали дело против него, так как он был чернокожим мужчиной с криминальным прошлым.

Pr Scr fondfbr.ru /

Фонд направил официальные запросы на имя президента США Джо Байдена и генерального прокурора Меррика Гарланда, в которых потребовал дать надлежащую оценку судебного решения, которое привело к осуждению невиновного человека. В фонде подчеркивают, что лишь последующий пересмотр приговора с заменой смертной казни на пожизненное заключение, а также многолетние усилия команды адвокатов и общественности, смогли восстановить справедливость.