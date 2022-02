Вашингтон, 23 февраля. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщает о начале работы над делом афроамериканца Кросли Грина, который более 30 лет провел за решеткой по сфабрикованному обвинению в убийстве.

Сообщается, что в 1989 году Грин был обвинен в похищении и убийстве 22-летнего Чарльза Флинна. В 1990 году он был осужден за убийство и приговорен к смертной казни. Позже — после 20-летнего пребывания в камере смертников — суд заменил приговор на пожизненное заключение.

Однако вопросы, которые возникли у адвокатов, общественности и родных убитого Флинна еще во время следствия, привели к тотальному пересмотру дела Грина. В 2018 году Федеральный суд отменил обвинительный приговор, признав его невиновным в совершении преступления. В том же году апелляционный суд Флориды оспорил это решение. На период рассмотрения апелляции Кросли оставался в тюрьме и лишь в апреле 2021 года в связи с состоянием здоровья ему позволили дожидаться решения суда на свободе.

Адвокаты Кросли и семьи Флинна указывают, что в ходе следствия государственный обвинитель не провел детального изучения обстоятельств убийства и все его действия были направлены на обвинение 33-летнего афроамериканца Грина, который недавно вышел из тюрьмы.

Проблемы с обвинительным приговором начали проявляться сразу после его оглашения. В виду отсутствия вещественных доказательств, включая отпечатки пальцев и гильзы, все обвинение было построено на косвенных уликах и свидетельствах бывшей девушки Флинна Ким Халлок. По ее словам, их вместе с Чарльзом похитил и ограбил неизвестный чернокожий мужчина. Она рассказала следователям, что смогла сбежать после того, как Грин и Флинн вступили в перестрелку.

