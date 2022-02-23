Вашингтон, 23 февраля. Американские средства массовой информации начали использовать украинский сценарий против Китая и Австралии. Они пытаются выставить КНР «агрессором», который пытается «напасть» на Канберру,

Американская пресса считает, что Пекин начал наращивать военную мощь для вторжения в другие страны. Аналогичным образом СМИ действовали, когда стали устраивать провокации вокруг Украины и РФ.

Китайское издание Global Times информирует, что Поднебесная никогда не станет использовать свои военные возможности, чтобы напасть на то или иное государство. При этом слухи о планах КНР «вторгнуться» на территорию Австралии не имеют под собой никаких оснований.

Ранее востоковед Борис Подопригора заявил, что напряжение в отношениях Китая и США растет из-за новой стратегии Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что КНР хочет заручиться поддержкой РФ на случай конфронтации с Вашингтоном.