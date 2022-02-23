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Небензя назвал слова Гутерреша по Украине не соответствующими статусу генсека ООН

Политика
Небензя назвал слова Гутерреша по Украине не соответствующими статусу генсека ООН
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 23 февраля. Россия считает заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации в Донбассе не соответствующими его статусу. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя выразил сожаление, что генсек ООН сделал несколько высказываний. Они не соответствуют полномочиям Гутерреша по уставу Всемирной организации, считает он.

Российский дипломат отметил, что не было ни одного конфликта, когда генсек организации позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны. Небензя подчеркнул, что Гутерреш ни разу не высказывался в пользу выполнения Минских соглашений, которые прямо требуют решать проблемы на востоке Украины.

«В этих условиях нам непонятно, какие "добрые услуги", о которых говорил генеральный секретарь, он может предоставить», — подчеркнул Небензя.

Ранее Гутерреш заявил, что решение России по Донбассу не соответствует принципам устава ООН. При этом он заявил, что готов способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

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