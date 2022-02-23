Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»

Вашингтон, 23 февраля. Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас констатировал заморозку проекта «Северный поток — 2». Процесс сертификации трубопровода был официально остановлен после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики.

О том, что проект может быть полностью остановлен, также заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, в настоящий момент Берлин координируется с европейскими и американскими партнерами по этой теме.