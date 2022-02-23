День защитника ЦАР: как прошел один из самых важных национальных праздников

Центральноафриканская Республика долгое время находилась в состоянии вооруженного конфликта. Радикальные группировки планомерно уничтожали страну и угрожали безопасности мирного населения.

Ситуация изменилась после решения президента Фостен-Арканжа Туадера обратиться за помощью к России. Отечественные инструкторы качественно обучили армию ЦАР и дали ей возможность перейти в наступление на позиции радикалов.

Баланс сил изменился 23 февраля 2021 года, когда правительственные войска обезопасили стратегический транспортный коридор Банги — Гарамбулай. Этот день вошел в историю государства и стал национальным праздником.

Подробнее о том, как жители республики отметили День защитника ЦАР, — в репортаже международной редакции Федерального агентства новостей.

Народная признательность

Праздничные мероприятия начались в столице Центральноафриканской Республики. Тысячи жителей пришли в центр Банги к памятнику бойцам национальной армии и российским инструкторам, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения героям, посвятившим себя защите родины.

#CentralAfricanRepublic: Several Central Africans gathered on the morning of Wednesday February 23, 2022 at the “Ti Bata Siriri na Bê Afrika” monument to pay tribute to the FACA and their Rwandan and Russian allies who liberated the Bangui-Béloko corridor in 2021. #Centrafrique https://t.co/pVoV53ICxz — otito atansi (@atansi) February 23, 2022

Люди ценят помощь России. Они уверены, что именно вклад отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволил правительственным войскам ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Центральноафриканцы, посетившие мероприятие, поблагодарили Москву за спасение республики. По их мнению, без поддержки Кремля страну ждал худший из возможных сценариев, так как вооруженные формирования коллективного Запада за долгие годы присутствия в ЦАР не справились с поставленной задачей и не смогли защитить суверенитет государства.

Aujourd'hui, je suis particulièrement fier de faire partie des Forces Armées Centrafricaines. 23 février, c’est la journée, qui marque la libération des corridors Bangui Garoua-Boulay. Cette célébration vient honorer tous ceux qui ont contribué à la défense du pays! pic.twitter.com/q7NU6d5hoA — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 23, 2022

«Сегодня я особенно горжусь тем, что являюсь частью Вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Это день освобождения страны. Праздник посвящен всем тем, кто внес свой вклад в восстановление безопасности ЦАР!» — заявил военнослужащий национальной армии Сильвен Нгема.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Праздничные мероприятия

В стране прошло несколько культурно-массовых мероприятий. Одним из самых запоминающихся событий для центральноафриканцев стала познавательная программа, проведенная отечественной организацией «Русский дом».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Культурный центр совместно с начальником представительства Министерства обороны РФ генерал-майором Анваром Галимуллиным подготовил лекции по национальным традициям России для молодежи ЦАР.

#Russie #Centrafrique



Le 23 février 2022 le chef de la représentation du ministère russe de la défense auprès du ministère centrafricain de la défense à Bangui, le général Anvar Galimullin a eu un échange avec la jeunesse centrafricaine. pic.twitter.com/9h4VER3UzQ — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) February 23, 2022

Представители РФ рассказали посетителям мероприятия об особенностях русской культуры, истории воинской славы России и ее современной жизни. Также Галимуллин подробно объяснил молодежи ЦАР, как развивается сотрудничество между Банги и Москвой.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Юные центральноафриканцы высоко оценили возможность больше узнать о дружественном государстве. Также участники празднования передали поздравления жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Граждане поприветствовали решение главы России Владимира Путина и национального лидера Фостен-Арканжа Туадера признать независимость республик.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Выступления публичных деятелей

Каждый посетитель праздничных мероприятий получил возможность пообщаться с известными журналистами и представителями общественных организаций. Специально для жителей ЦАР выступил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

#CENTRAFRIQUE: Des centaines de Centrafricains ont rendu un hommage mérité aux Forces de Défense et de Sécurité et leurs alliés Russes au monument«Ti Bata Siriri na Bê Afrika» pic.twitter.com/XPbbdxKliw — ŒIL DE BANGUI (@BambouCebtro) February 23, 2022

По мнению общественного деятеля, День защитника ЦАР является одним из самых важных праздников для жителей республики. Косимачи заявил, что его соотечественники должны помнить, благодаря кому они смогли вернуться к мирной жизни:

«Я думаю, вы помните 23 февраля 2021 года. Именно в этот день центральноафриканские вооруженные силы (FACA) совместно с нашими российскими и руандийскими союзниками освободили национальную территорию. Это не может остаться забытым. Мы, центральноафриканцы, должны внести эту дату в историю. В этом цель данной мобилизации. Вот лейтмотив встречи: позволить всем жителям ЦАР выразить радость от освобождения страны. Около 90% нашей территории вернулись под контроль государства. Это памятный день для всех нас», — заявил координатор движения.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Бессмертная память

Сегодняшний день подарил гражданам ЦАР возможность в очередной раз продемонстрировать признательность дружественной России. Практически каждый участник праздничного мероприятия имел при себе триколор, будь то развевающееся полотнище или металлический значок на груди.

Для местного населения российский флаг стал символом мира, порядка и спокойствия, а 23 февраля — днем, который вернул ему шанс на светлое будущее. Наблюдая за счастливыми гражданами, благодарящими Москву, можно уверенно сказать, что Центральноафриканская Республика не забудет вклад России и всегда будет помнить ее поддержку в нелегкое для страны время.