День защитника ЦАР: как прошел один из самых важных национальных праздников

Центральноафриканская Республика долгое время находилась в состоянии вооруженного конфликта. Радикальные группировки планомерно уничтожали страну и угрожали безопасности мирного населения.

Ситуация изменилась после решения президента Фостен-Арканжа Туадера обратиться за помощью к России. Отечественные инструкторы качественно обучили армию ЦАР и дали ей возможность перейти в наступление на позиции радикалов.

Баланс сил изменился 23 февраля 2021 года, когда правительственные войска обезопасили стратегический транспортный коридор Банги — Гарамбулай. Этот день вошел в историю государства и стал национальным праздником.

Подробнее о том, как жители республики отметили День защитника ЦАР, — в репортаже международной редакции Федерального агентства новостей.

Праздничные мероприятия начались в столице Центральноафриканской Республики. Тысячи жителей пришли в центр Банги к памятнику бойцам национальной армии и российским инструкторам, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения героям, посвятившим себя защите родины.

#CentralAfricanRepublic: Several Central Africans gathered on the morning of Wednesday February 23, 2022 at the “Ti Bata Siriri na Bê Afrika” monument to pay tribute to the FACA and their Rwandan and Russian allies who liberated the Bangui-Béloko corridor in 2021. #Centrafrique https://t.co/pVoV53ICxz