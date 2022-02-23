Режиссер Кустурица может стать гражданином России

Москва, 23 февраля. Сербский режиссер Эмир Кустурица в дальнейшем может получить российское гражданство.

Сообщается, что в понедельник 21 февраля известный постановщик принял предложение главы Министерства обороны России Сергея Шойгу. Министр попросил Эмира стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

Ранее стало известно, что ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович жестко высказался о современных комедийных шоу. Как оказалось, телезвезда не в восторге от таких проектов, как Comedy Club и «Аншлаг».