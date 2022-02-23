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Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
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Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс

Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о принуждении Зеленского к наступлению на Донбасс
ФБА «Экономика сегодня»  /  Prt Scr

Донецк, 23 февраля. Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции против Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Лидер республики подчеркнул, что ситуация в регионе может пойти вразнос.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал о настроениях в украинском обществе после признания РФ республик Донбасса. По его словам, официальный Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, и признание республик Донбасса РФ сняло с него это бремя.

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