Власти Мали проведут электрификацию 22 деревень

Бамако, 23 февраля. Африканский фонд развития (FAD) выдал Правительству Мали средства для работы над проектом строительства мини-гидроэлектростанций и связанных с ними распределительных сетей (PDM-Hydro). Об этом сообщает Malijet.

«Цель PDM-Hydro — увеличить энергетическую мощность африканской республики и улучшить уровень доступа домашних хозяйств к электричеству. В основе программы находится возведение двух мини-ГЭС в Дженне и Тало. В первый этап пройдет электрификация 22 деревень», — указано в материале.

Сейчас представители Подразделения по управлению проектами (UPG) ищут подходящих консультантов, которые помогут разработать план закупок, проконтролируют приобретение компонентов, подготовят отчетную документацию и проследят за выполнением контракта на строительство.

Власти ответственно подошли к выбору кандидата. Должность получит человек с опытом работы не менее 15 лет, высшим образованием в сфере экономики и менеджмента, а также идеальным знанием французского языка.

Ранее Правительство Мали отобрало 800 человек для улучшения работы государственного аппарата. Для этого политики провели конкурс «Надежда, заслуги и справедливость», в котором приняли участие 63 529 человек.