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Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России

Весь мир
Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 23 февраля. Сотрудники «Русского дома» и начальник представительства Министерства обороны РФ генерал-майор Анвар Галимуллин провели встречу с центральноафриканской молодежью в честь празднования Дня защитника ЦАР. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Офицер рассказал слушателям об особенностях русской культуры, истории воинской славы России и ее современной жизни. Также Галимуллин подробно объяснил юным жителям ЦАР, как развивается сотрудничество между Банги и Москвой.

Не следует думать, что партнерство между дружественными странами носит исключительно военный характер. Их отношения затрагивают множество областей. Это подтверждает деятельность культурного центра «Русский дом», — говорится в материале.

Ранее представители России в Центральноафриканской Республике поздравили местное население с Днем защитника ЦАР. Совместно с сотрудниками «Русского дома» генерал-майор Галлимулин провел ряд мероприятий для жителей, которые хотят больше узнать о северной стране.

Сотрудники «Русского дома» и Минобороны РФ рассказали жителям ЦАР об истории России
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также участники встречи поблагодарили российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Отечественные инструкторы качественно обучили правительственные войска, полицию, жандармерию и сотрудников таможенного ведомства.

Посетители мероприятия поддержали жителей Донецкой и Луганской народных республик. Центральноафриканцы поздравили граждан Донбасса и поприветствовали решение главы России Владимира Путина и лидера африканской страны Фостен-Арканжа Туадера признать независимость республик.

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