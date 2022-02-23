Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Жители Москвы отмечают праздник Дня защитника Отечества. Президент России Владимир Путин уже поздравил соотечественников с 23 февраля.

Путин во время поздравления по случаю праздника заявил, что Россия на постоянной основе готова к прямым и честным переговорам в международных делах. По словам президента, страна также открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем.

В распоряжении ФАН появилось видео с места празднования Дня защитника Отечества в Москве. Жители столицы наблюдали за прекрасным салютом в небе.

Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров также поздравили россиян с праздником. Они записали видеообращение с борта Международной космической станции.