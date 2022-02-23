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Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества

Общество
Москва отмечает праздник Дня защитника Отечества
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Москва, 23 февраля. Жители Москвы отмечают праздник Дня защитника Отечества. Президент России Владимир Путин уже поздравил соотечественников с 23 февраля.

Путин во время поздравления по случаю праздника заявил, что Россия на постоянной основе готова к прямым и честным переговорам в международных делах. По словам президента, страна также открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем.

В распоряжении ФАН появилось видео с места празднования Дня защитника Отечества в Москве. Жители столицы наблюдали за прекрасным салютом в небе.

Ранее космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров также поздравили россиян с праздником. Они записали видеообращение с борта Международной космической станции.

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23 февраля день защитника отечества праздник салют
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