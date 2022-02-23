Список подозреваемых в покушении на лидера ЦАР пополнился шестью французскими снайперами

Банги, 23 февраля. Центральноафриканский военный эксперт Грегори Цирилл Донгобада опубликовал в своем Twitter-аккаунте новые подробности вчерашнего покушения на президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

Derniers développements au sujet de l'assassinat du Président :

Selon une information privée d'une source au sein des services de sécurité : Hier 4 soldats de la Légion et 6 snipers français ont été arrêtés pic.twitter.com/KpUUkVyUzn — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) February 22, 2022

«По информации, полученной от источников из спецслужб, вчера в столице республики арестовали четыре солдата и шесть снайперов. Все задержанные — граждане Франции».

Судя по документам, которые обнаружили у иностранцев, мужчины являются сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). По их версии, они охраняли начальника штаба международной организации генерала Марченуара.

Подозреваемые имели при себе две винтовки HK416 FC, одну HK416 FS, а также пистолеты моделей FN Minimi PARA, Glock 17 Gen5 и MAC Mle 1950. Кроме того, у французов конфисковали комплект портативных раций Motorola и пару боксерских перчаток.

Руководство «голубых касок» отказалось признавать вину подчиненных. Однако местные жители уверены, что французы могут быть причастны к подготовке атаки.

Подозрения центральноафриканцев объясняются репутацией миротворцев ООН, так как сотрудников миссии неоднократно уличали в дестабилизации обстановки на территории страны.

«Бдительные солдаты заметили французов, скрывающихся в иномарке той же модели, что и транспорт из состава кортежа президента. Судебные органы выяснят, что они делали в аэропорту во время прилета Туадера», — сообщили корреспонденты La Fraternite.

Местные аналитики считают, что силовики ЦАР смогли предотвратить покушение благодаря обучению у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка и тренировки с отечественными специалистами значительно повысили боевой потенциал правительственных войск.

Ранее политический эксперт Иван Аркатов заявил, что версия с покушением выглядит вполне состоятельно, учитывая стратегию Парижа, который неоднократно ликвидировал неугодных африканских лидеров силовым путем.